В России поступят на вооружение две стратегических субмарины и многоцелевая АПЛ

Две стратегические и одна многоцелевая атомные подводные лодки войдут в состав ВМФ России до конца текущего года. Такая задача поставлена перед предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

До конца декабря в состав ВМФ должны быть приняты два серийных ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах" проекта 955 шифр "Борей" и головная многоцелевая АПЛ "Северодвинск" проекта 885 шифр "Ясень", передает в пятницу РосБалт.

"АН" писали, что "Александр Невский" и "Северодвинск" планировалось принять в состав ВМФ еще в 2012 году, но это не произошло из-за незавершенности государственных испытаний подлодок. Испытания возобновятся летом и должны завершиться осенью 2013 года.

Как сообщалось, головной стратегический ракетный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" заступит на боевое дежурство в Мировом океане после января 2014 года. Крейсер зачислен в состав 31-ой дивизии подводных лодок Северного флота, базирующейся в Гаджиево Мурманской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил что к 2020 году АПЛ типа "Борей" у нас должно быть уже восемь