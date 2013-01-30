В Минобороны появится департамент высоких прорывных технологий

В Министерстве обороны РФ создадут новый департамент - департамент высоких прорывных технологий. Научно-техническую деятельность, в том числе и департамент высоких прорывных технологий, будет курировать заместитель министра обороны генерал-полковник Олег Остапенко.

О проекте структуры руководящего состава Минобороны стало известно газете «Коммерсантъ».

У министра обороны РФ Сергея Шойгу будет десять заместителей. Напомним, у экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова было восемь замов. Список размещен на сайте ведомства, но в нем не уточняется, кто конкретно какие подразделения курирует.

В новый департамент высоких прорывных технологий будет включен центр робототехники. Остапенко также будет курировать управление по инновациям, научно-техническое управление по анализу зарубежных передовых технологий, главное управление научно-технической деятельности и технического сопровождения исследований, организационно-плановое управление исследований и информационный центр.

При этом академическая наука — соответствующая секция РАН и аппарат президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук — окажется под контролем заместителя министра обороны по вооружениям Юрия Борисова. Он будет заниматься гособоронзаказом и управлением интеллектуальной собственности.

Помимо отдельного департамента военного ведомства, научными исследованиями в области обороны занимается Фонд перспективных исследований, созданный в октябре 2012 года.

Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов будет курировать деятельность управлений, отвечающих за ядерную, химическую и биологическую безопасность, а также глубоководное управление. Герасимову и Борисову в новой системе достанется наибольшая нагрузка.

Обязанности генерала Дмитрия Булгакова сохранятся прежними: ему будут подконтрольны главное автобронетанковое и главное ракетно-артиллерийское управления и ряд других департаментов. Анатолий Антонов будет курировать международные отношения в Минобороны, Руслан Цаликов — расквартирование и обустройство войск и военную медицину, Татьяна Шевцова — финансовые департаменты, статс-секретарь Николай Панков — законопроектную и кадровую работу, а первый заместитель генерал-полковник Аркадий Бахин — военную инспекцию и безопасность полетов авиации.

Новая структура не отразила требования ряда генералов о выводе глаквоматов из-под контроля Генштаба, восстановлении ликвидированных при Сердюкове управлений или избавлении от гражданских подразделений в центральном аппарате.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу главой Министерство обороны РФ в ноябре 2012 года, после того как Анатолий Сердюков был отправлен в оставку на фоне расследования дела о коррупции в «Оборонсервисе». Начальником Генштаба при новом министре вместо Николая Макарова стал Валерий Герасимов.