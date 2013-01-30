У берегов сектора Газа завершаются учения межфлотской группировки ВМФ РФ

У берегов сектора Газа в восточной части Средиземного моря завершается тактическое учение Военно-Морского Флота России с участием кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов, сообщает министерство обороны РФ.

В течение ближайших дней группировка ВМФ разделится на несколько отрядов боевых кораблей. Отряды кораблей Балтийского и Черноморского флотов отправятся в пункты базирования, расположенные на территории России.

Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" возьмет курс на Суэцкий канал и, во второй половине февраля, сменит корабли Тихоокеанского флота, возглавляемые БПК "Маршал Шапошников", которые в настоящее время обеспечивают безопасность гражданского морского судоходства и противодействие морскому пиратству у побережья Сомали.