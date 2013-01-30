Россия и Казахстан создали единую систему противовоздушной обороны

Казахстан и Россия в среду в Астане заключили соглашение о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Документ был подписан в ходе встречи министров обороны Казахстана Адильбека Джаксыбекова и России Сергея Шойгу, который находится в Астане с официальным визитом.



Как отметил российский глава Минобороны на брифинге после подписания документа, это соглашение готовилось шесть лет.

По сообщению пресс-службы Казахского военного ведомства, вступление в силу этого документа "создаст основу обеспечения безопасности воздушного пространства Казахстана и, соответственно, приграничной территории России".