Минобороны предлагает отправлять призывников на службу подальше от дома

В Минобороны хотят вернуться к экстерриториальному принципу комплектования войск — отправлять призывников - жителей одного региона страны на службу в другой. Инициатива, что солдатам будет лучше служить недалеко от дома, исходила от экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ подготовило предложение новому главе военного ведомства Сергею Шойгу по организации призыва граждан на военную службу.

Высокопоставленный представитель Генштаба пояснил, что "плотность населения и количество подлежащих призыву юношей в субъектах Федерации разные, а армия не может зависеть от их демографических особенностей", в связи с этим "призывника из одного региона нужно отправлять для прохождения службы в другой регион страны", пишет газета "Известия".

Военкомы предрекают резкое увеличение количества "отказников".