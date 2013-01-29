План обороны России от Шойгу: как угрозы, так и программа вооружений

Министр обороны Сергей Шойгу представил президенту России Владимиру Путину план обороны РФ, впервые учитывающий все аспекты — как угрозы и риски, так и программу вооружений.

На встрече с Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым глава государства попросил доложить о документе.



«Мы действительно сегодня представляем вам на утверждение план обороны РФ. Над планом работал большой коллектив всех министерств и ведомств, а если говорить точнее — 49 министерств и ведомств. Отработаны все детали, все фрагменты. План согласован со всеми. Но самое главное то, что этот план учитывает и перспективу, и дальнейшее развитие, в том числе и реализацию государственной программы вооружения», — сказал глава Минобороны, сообщает ria.ru.



«Проведен, на наш взгляд, достаточно полный анализ того, что нас может ждать в ближайшие десятилетия. Именно поэтому мы считаем, что он готов к утверждению. Естественно, хотелось бы при этом добавить, что это не окончательная, не застывшая форма. И в связи с разными событиями вокруг нашей страны, с разными угрозами он, конечно, может корректироваться и будет корректироваться, безусловно», — отметил министр.

Ранее «АН» сообщали: Сергей Шойгу заявил об усиливающихся «военных опасностях» для России на ежегодном общем собрании Академии военных наук. Российская армия готова к крупномасштабным войнам, заявил начальник Генштаба ВС России генерал-полковник Валерий Герасимов.



