За неделю погибли сразу два возможных свидетеля по делу "Оборонсервиса", один мужчина скончался в возрасте 46-ти лет от сердечного приступа, второй - попал в ДТП, в его стоящий на обочине автомобиль въехал другой.

О погибших потенциальных свидетелях по делу "Оборонсервиса" сообщает Business FM

Погибший от сердечного приступа - глава компании "Стройимпульс" Сергей Амелин, а топ-менеджер "Воентелекома" Николай Земеров погиб в ДТП.

Отметим. что в совет директоров "Воентелекома" входила широко теперь известная Евгения Васильева, в 2009 году передавшая компании комплекс зданий 17-го проектного института связи за 18 млн рублей при его рыночной стоимости в 670 млн.

АН напоминают читателям, что деятельность "Оборонсервиса" нанесла ущерб России в сумме от 4 до 7 миллиардов рублей.