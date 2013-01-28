Уволенным из Вооруженных сил генералам предложили вернуться в строй

В понедельник представитель Минобороны РФ сообщил, что уволенные из Вооруженных сил генералы могут вернуться в строй. Речь идет о бывшем главнокомандующем ВМФ РФ адмирале Владимире Высоцком и командующем войсками СКВО генерал-полковнике Сергее Макарове.



Высокопоставленный представитель Минобороны РФ сказал, что "уволенный с должности Высоцкий и из рядов Вооруженных сил генерал Макаров прежним руководством Минобороны и Генштаба могут вернуться в строй в 2013 году. Соответствующие предложения им были сделаны еще в конце 2012 года новым руководством Генштаба".

Он пояснил, что Сергей Макаров может вернуться в армию только в качестве госслужащего, поскольку он достиг предельного возраста нахождения на военной службе, ему исполнилось 60 лет. А Владимиру Высоцкому пока 58 лет, поэтому "он может продолжить военную службу, ему была предложена должность замначальника Генштаба", передают интернет-СМИ.

Напомним, Владимир Высоцкий был уволен в мае 2012 года с должности главкома ВМФ, он до сих пор находится в распоряжении министра обороны. Как предположили тогда СМИ, причиной такого решения стало нежелание адмирала поспешно переводить главный штаб флота из Москвы в Санкт-Петербург.

Сергей Макаров покинул ряды Вооруженных сил в январе 2010 года. По данным СМИ, такое решение было принято Генштабом в связи с большими потерями, понесенными российской армией в первые дни грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года.