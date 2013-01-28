Путин вернет на службу в армию генералов, уволенных Сердюковым

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время вернет на службу в Вооруженные Силы имеющих боевой опыт генералов армии, отправленных в отставку экс-министром обороны Анатолием Сердюковым.

В первую очередь, речь идет о бывшем командующем войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО) генерал-полковнике Сергее Макарове и экс-командующем 58-й армией генерал-лейтенанте Анатолии Хрулеве.

По данным «Независимой газеты», генерал-полковник Сергей Макаров по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова уже восстановлен на военной службе. Макаров согласился возглавить Военную академию генерального штаба ВС (ВАГШ). Соответствующая должность в Минобороны подыскивается и Анатолию Хрулеву.

Начальник ВАГШ генерал-лейтенант Андрей Третьяк, как сообщили источники издания, будет назначен на должность начальника Управления военного образования (УВО).

Напомним, генералы Макаров и Хрулев руководили боевыми действиями войск в Южной Осетии против грузинских агрессоров в августе 2008 года. В то время начальник генерального штаба Николай Макаров после «пятидневной войны» обвинил генералов в ошибках и больших потерях. Это, якобы, и стало причиной их преждевременного увольнения со службы летом 2010 года.

Но согласно имеющейся у источника газеты информации, 8 августа 2008 года, когда грузинские войска напали на Цхинвали, командующий войсками СКВО самостоятельно принял решение о вводе в Южную Осетию российских войск, так как не смог получить ответа от начальника Генштаба Николая Макарова и не смог дозвониться до тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова.