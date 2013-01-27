Лапшин и Рябых стали подозреваемыми по делу о хищениях в Минобороны РФ

Следствие изменило процессуальный статус двух свидетелей по уголовному делу о хищениях в Минобороны, теперь Николай Рябых и Константин Лапшин стали обвиняемыми, Рябых и Лапшин задержаны 16 января.

Следствие считает, что действия Рябых и Лапшина нанесли ущерб государству в 18,5 млн рублей, так как Николай Рябых подписывал фиктивные акты работ. Лапшина следствие подозревает в причастности к данному хищению.