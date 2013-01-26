Российские заводы должны быть готовы к большим заказам Минобороны РФ

Российские заводы должны быть готовы к большим заказам со стороны Министерства обороны, так как техника, необходимая для перевооружения армии, будет закупаться за рубежом, только если иссякнут надежды на российские компании.



Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью программе "Вести в субботу".

"Хотелось бы, чтобы наша промышленность просыпалась и выставляла реальные цены", - сказал министр. Он подчеркнул, что закупать за границей технику, необходимую для обороны страны, иногда быстрее, но не перспективнее.

"АН" писали, что начальник Генштаба ВС РФ сегодня заявил, что российская армия готова к крупномасштабным войнам.