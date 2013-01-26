Турция отныне под защитой американских ракетных комплексов Patriot

Турция отныне защищена американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot, установлена и приведена в боевую готовность первая из шести ракетных батарей, ЗРК размещены исключительно в целях безопасности, уточняют в НАТО.

До конца января в боевую готовность будут приведены все ЗРК Patriot.