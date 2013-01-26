Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью рассказал, что символ революции 1917 г. крейсер "Аврора" может быть восстановлен не в качестве музея, а в его прямом назначении - крейсер будет поставлен на ход.

Шойгу рассказал, что "Аврора", при наличии технической возможности, будет восстановлена в первозданном виде.

"Если восстанавливать, то в первозданном виде — с паровыми котлами", - уточнил глава Минобороны.В настоящее время ожидается решение экспертов по данному вопросу.