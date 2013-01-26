Генерал Герасимов: Крупномасштабную войну никто не отрицает

Вооруженные силы Российской Федерации готовы к крупномасштабной войне, заявил в субботу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов, выступая на общем собрании Академии военных наук.

Как отмечает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, начальник Генштаба отметил, что в современных условиях нельзя исключать вероятность крупномасштабной войны.

"АН" писали, что сегодня на этом же собрании АВН, проведенном в Культурном центре ВС России, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что "мы должны быть готовы ответить на любые вызовы и угрозы" и для этого необходимы "Вооруженные Силы с оптимальной структурой, эффективной системой управления, современным вооружением и профессиональными кадрами".