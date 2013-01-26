Вице-премьер по оборонной промышленности Д. Рогозин раскритиковал закупку Россией французских вертолётоносцев "Мистраль", решение о приобретении которых принималось бывшим министром обороны России А. Сердюковым.

Спустя 4 года Рогозин на общем собрании Академии военных наук высказал свою точку зрения по этому далеко не дешёвому вопросу, Рогозин высказал мнение. что сделка была абсолютно не оправданной.

Причина критики - технические характеристики "Мистраля", Рогозин заявил, что вертолётоносцы типа "Мистраль" "не работают при температурах меньше семи градусов".