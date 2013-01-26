Генштаб: Российская армия к войнам готова

Российская армия готова к крупномасштабным войнам, заявил начальник Генштаба ВС России генерал-полковник Валерий Герасимов. Для поддержания ее боеготовности разработана стратегия краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного развития.



«Крупномасштабные войны никто не отрицает, и о неготовности к ним и речи быть не может», - сказал он в своем выступлении на ежегодном Общем собрании Академии военных наук, отметив, что «все же, в настоящее время наибольшую опасность для страны представляют точки нестабильности по периметру наших границ».

Начальник Генерального штаба затронул тему аутсорсинга в армии. Генерал Герасимов отметил, что «он нужен, чтобы разгрузить солдат от несвойственных им функций, но только на мирное время и в пунктах постоянной дислокации».

«На учениях и при ведении боевых действий эти функции будут осуществляться войсками», - подчеркнул Валерий Герасимов, сообщает vz.ru.



Герасимов также отметил, что деятели в сфере военной науки должны в ближайшее время разработать целостную теорию ведения вооруженных конфликтов нового типа.

«В последнее время прослеживается тенденция стирания границ между состоянием мира и войны. Войны уже не объявляют, а начавшиеся идут не по шаблону, к которым привыкли. При этом конфликты нового типа сравнимы по последствиям с войной», - сказал он.



Кроме того, при ведении современных конфликтов «возрастает широкое применение невоенных мер (гуманитарных, экономических, политических), задействуется протестный потенциал населения страны, используются военные меры скрытого характера».

«Роль военной науки состоит в создании целостной теории асимметричных действий», - отметил Валерий Герасимов. Ученые должны ответить на вопрос, что такое современная война. «Ответив на этот вопрос, мы сможем определить перспективы строительства Вооруженных сил», - пояснил начальник Генерального штаба.

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