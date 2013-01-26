Министр обороны России Сергей Шойгу обратился с приветственным словом к членам Академии военных наук на ежегодном общем собрании Академии, которое в субботу проходит в Москве.

Сергей Шойгу заявил об усиливающихся «военных опасностях» для России. «Силовые методы продолжают играть важную роль в разрешении экономических и политических противоречий между странами. На ряде направлений усиливаются военные опасности для Российской Федерации, «горячие точки» находятся вблизи наших границ», — сказал он. Шойгу отметил, что «приоритетами нашего развития является повышение эффективности управления войсками, их оснащение современным вооружением и военной техникой, улучшение подготовки военнослужащих, развитие мобилизационной базы, совершенствование материально-технического обеспечения и повышение качества военного образования».



Он также выразил уверенность, что ученые Академии военных наук и в дальнейшем будут принимать активное участие в научном обосновании путей развития Вооруженных сил России.



