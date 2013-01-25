Генпрокуратура: фигурантами дела о хищениях в РВСН стали пять командиров

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сегодня сообщила о том, что фигурантами уголовных дел о хищениях в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стали сразу пять командиров дивизий.

По материалам военных прокуроров, направленным в военные следственные органы в порядке ст.37 УПК РФ, возбуждено 13 уголовных дел.

Военная прокуратура ракетных войск провела проверку исполнения законов при реализации государственных контрактов на сумму более 500 млн. рублей по рекультивации боевых стартовых позиций в войсках в 16 российских регионах.

В проверке участвовали специалисты Счетной палаты России, Росфинмониторинга и финансовой инспекции Минобороны России, а также сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и органов безопасности в войсках.

Установлено, что работы по 16 контрактам, заключенным с различными коммерческими структурами, выполнены не в полном объеме и с ненадлежащим качеством. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.

Командиры подозреваются в превышении должностных полномочий. К уголовной ответственности также привлечены два руководителя компании "ПромСпецСтрой". Их подозревают в мошенничестве и коммерческом подкупе.

В ходе проверки установлено, что отчетная документация подписывалась командирами воинских частей и утверждалась в центральном аппарате РВСН без надлежащей комиссионной приемки выполненных работ.

В ходе проверок государству к настоящему времени по требованию военных прокуроров возвращено в казну более 10 млн. рублей.