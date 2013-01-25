Прокуроры возбудили 13 дел по фактам масштабных хищений в РВСН

Возбуждено 13 уголовных дел по материалам военных прокуроров РВСН по превышению должностных полномочий в рамках реализации государственных контрактов, сообщает сегодня сайт Генеральной прокуратуры России.

Военной прокуратурой РВСН / Ракетных войск стратегического назначения / в 16-ти регионах Российской Федерации проведены проверки. Предмет проверки - исполнение государственных контрактов на сумму более 500 млн. рублей.

По данным Генпрокуратуры, в надзорных мероприятиях участвовали специалисты Счетной палаты, Росфинмониторинга и Финансовой инспекции Минобороны России, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и органов безопасности в войсках.

В итоге установлено, что работы по 16 контрактам, заключенным с различными коммерческими структурами, выполнены не в полном объеме и с ненадлежащим качеством, а государству причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.

"Отчетная документация подписывалась командирами воинских частей и утверждалась в центральном аппарате РВСН без надлежащей комиссионной приемки выполненных работ", - сообщает Генпрокуратура.

Возбуждено 13 уголовных дел, в том числе в отношении пяти командиров ракетных дивизий, по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

К уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) привлечены также два руководителей ООО «ПромСпецСтрой».

В ходе проверок государству по требованию военных прокуроров возвращено в казну более 10 млн. рублей.