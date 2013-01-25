Генеральный штаб Вооружённых Сил отмечает юбилей

Генеральный штаб Вооружённых Сил РФ сегодня, 25 января, отмечает 250-летний юбилей. Генштаб является центральным органом военного и оперативного управления армией. 25 января 1763-го года Екатерина II подписала указ о формировании Генерального штаба на основе службы квартирмейстеров, созданной по европейскому образцу.

В Генштаб всегда отбирались лучшие офицеры и генералы, имеющие большой опыт службы и получившие дополнительное образование.

Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Герасимов, был назначен президентом РФ Владимиром Птиным по представлению нового главы Минобороны Сергея Шойгу в ноябре, 2012 года.

По словам Герасимова, центральный командный пункт, как и ситуационный центр, работают в круглосуточном режиме. Здесь можно оперативно уточнить обстановку в любом регионе нашей планеты и выработать возможные варианты реагирования на любые кризисные ситуации.

По случаю знаменательного события сегодня в Центральном академическом театре российской армии состоится торжественное собрание, в котором примут участие руководство Минобороны России, сотрудники и ветераны Генерального штаба, а также представители администрации президента Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Герасимов.

По его словам, центральный командный пункт, как и ситуационный центр, работают в круглосуточном режиме. Здесь можно оперативно уточнить обстановку в любом регионе нашей планеты и выработать возможные варианты реагирования на любые кризисные ситуации.