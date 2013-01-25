В отношении Евгении Васильевой могут возбудить еще одно уголовное дело

В отношении фигурантки дела «Оборонсервиса», экс-высокопоставленной чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой может быть возбуждено новое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на десятки миллионов рублей.

Главное военное следственное управление СКР завершило доследственную проверку в отношении Васильевой, по итогам которой планируется возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В ходе проверки выяснилось, что в 2011 году сотрудники «Центра правовой поддержки «Эксперт», ее правопреемника ООО «Мира» и еще несколько коммерческих структур заключили фиктивные договоры на оказание консультационных услуг со структурами и дочерними фирмами «Оборонсервиса», якобы связанных с экс-главой департамента имущественных отношений военного ведомства Евгенией Васильевой, пишет газета «Коммерсант».

Фигурантами нового дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями» (грозят лишением свободы сроком до десяти лет) также могут стать бывшие и действующие руководители ОАО «Оборонсервис», ОАО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) и других предприятий.

В ходе проверки установлено, что размер ежемесячных выплат по эти контрактам, составлявших от 70 до 180 тысяч рублей на человека, устанавливали экс-руководитель «Оборонстроя» Лариса Егорина; Владислав Германович, возглавлявший ОАО «Главное управление обустройства войск», а также Наталья Дынькова от ОАО «Агропром». Все эти граждане учились с Васильевой в одном вузе или были ее подчиненными в строительной фирме «СУ-155» и Минобороны.

Далее выделенные в рамках фиктивных контрактов деньги переводились на счета «Миры», обналичивались и передавались помощнице Васильевой Анне Казиной. По версии следствия, из этих средств, в том числе, оплачивали личного повара, уборщиц и прочего обслуживающего Васильеву персонала. По аналогичной схеме выделялись деньги и на оплату штатных сотрудников и руководителей «Центра правовой поддержки «Эксперт» и его преемника ООО «Мира».

Напомним, Васильева сейчас находится под домашним арестом по делу «Оборонсервиса». Основными фигурантами этого дела является Екатерина Сметанова и Максим Закутайло, также работавшие в структурах Минобороны.

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