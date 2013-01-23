Минобороны: у нас есть свое семейство - «Медведь», «Тигр» и «Волк»

Министерство обороны не будет покупать у Италии бронеавтомобили Iveco. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России Владимир Чиркин.

«Контракт на дальнейшую закупку этих машин (бронеавтомобилей Iveco) c Италией приостановлен. То, что... уже проплачено, мы это все уже почти забрали, собираем, будем применять, больше закупать мы не будем», — сказал он.

«У нас есть семейство «Медведь», «Тигр», «Волк», открыты опытно-конструкторские работы, которые позволят создать семейство легкобронированных автомобилей, на которые можно будет устанавливать боевые модули. В отличие от них, Iveco может принять на себя всего 150 килограммов сверху..... и посадить четыре человека со снаряжением весом каждый не более 100 килограммов», — добавил Чиркин, сообщает gazeta.ru.

По его словам, Россия также отказалась от закупки итальянских колесных танков Centauro («Кентавр»), испытания которых сейчас проходят на полигоне в Кубинке. Несколько образцов этих машин были закуплены для испытаний, однако приобретать их Минобороны не планировало.

«Это было все затеяно при прежнем руководстве Минобороны, и мы, сами понимаете, чтобы держать марку хорошего заказчика, по сути дела, выполняем условия того договора. Нам поставлена эта техника, и на полигоне на Кубинке сейчас проходят опытные испытания, они пока не завершены», – сказал Чиркин.