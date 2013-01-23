Офицеры ВС пожаловались главе Минобороны Шойгу на балалайки

Офицеры Вооруженных Сил РФ обратились к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отменить документы, обязывающие их содержать в казармах музыкальные инструменты: балалайки, домры и аккордеоны.

Согласно приложению к штатам воинских частей, принятому еще 1990-е годы и действующему до сих пор, в каждой ротной комнате досуга должны находиться музыкальные инструменты, пишет газета «Известия».

В действительности музыкальных инструментов давно нигде нет. Но, как отметили офицеры, инспекторы при желании всегда могут наказать командиров за невыполнение директивы.

В Главном организационно-мобилизационном управлении военного ведомства заявили, что по итогам учебного 2012 года получены сотни предложений помощников командиров частей по работе с личным составом об отмене устаревших документов. Среди предложенных к отмене документов - много жалоб на балалайки с домрами.

Офицеры уверяют, что никогда не получали ни балалаек, ни домр. Но при этом они не знают случаев, когда кто-то нарвался на представление о неполном служебном соответствии из-за отсутствия музыкальных инструментов.

Офицеры предположили, что этот пункт в приложениях к штату служит средством держать на коротком поводке неугодных офицеров.