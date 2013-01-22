Общественная палата сомневается в пользе отмены портянок

Активисты и военные сомневаются в пользе отмены министром обороны Сергеем Шойгу портянок в армии. Комиссия Общественной палаты РФ по национальной безопасности откроет «горячую линию» для военнослужащих по изменению элементов гардероба.

Председатель комиссии, полковник в отставке Александр Каньшин считает, что ребят надо спросить, и не только по портянкам, но и по всей форме одежды, которую собираются снова менять. Каньшин отметил, что «каждый министр обороны начинает с замены формы».

По его словам, звонки будут приниматься не только от военнослужащих, но и от членов их семей, а также от ветеранов Вооруженных сил, пишет газета «Известия».

«Ноги для солдата в чем-то не менее важны, чем голова, это прямая составляющая боевой готовности», — подчеркнул Каньшин.

Напомним, 14 января 2013 года глава Минобороны Сергей Шойгу поручил своему заместителю Дмитрию Булгакову сделать так, чтобы к концу года военнослужащие «забыли слово «портянки».