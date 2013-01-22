Минобороны получит шесть новых истребителей

В город Комсомольск-на-Амуре прибыли специалисты Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ. Как сообщает пресс-служба Комсомольского авиазавода, главная цель визита - приемка 6 новейших многофункциональных истребителей Су-35С.

Московские гости ознакомятся с технической документацией, проведут осмотр истребителей и необходимые контрольно-проверочные работы, выполнят так называемый облет авиационной техники. До конца января летный состав авиацентра планирует перегнать первую партию самолетов на аэродром Ахтубинск.

Су-35 — российский реактивный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Первоначально самолёт назывался Су-35БМ (Большая Модернизация), сейчас официальное название — Су-35 (без каких-либо буквенных индексов). Модификация для ВВС России обозначается как Су-35С. Поколение 4++, к которому относится Су-35, является условным и лишь указывает на то, что по своим характеристикам эта машина вплотную приближена к истребителю пятого поколения.

Сборка первого опытного образца Су-35 была завершена летом 2007 года на «КнААПО им. Ю. А. Гагарина», после чего машина была представлена на авиасалоне МАКС-2007 на статической стоянке. Первый полет опытного многофункционального истребителя Су-35 состоялся 19 февраля 2008 года в ЛИИ имени Громова. За штурвалом находился Заслуженный лётчик-испытатель РФ Сергей Богдан. А днем позже самолёт был представлен премьер-министру Владимиру Путину и первому вице-премьеру Виктору Зубкову во время их посещения города Жуковский.