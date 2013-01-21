Шойгу изменил кадровую политику экс-главы Минобороны Сердюкова

Министр обороны Сергей Шойгу вернул командующим военными округами полномочия, связанные с кадровыми вопросами.

В понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель главы Минбороны генерал-полковник Валерий Герасимов провел первое еженедельное селекторное служебное совещание в режиме видеоконференции.



Начальник Генштаба сразу сообщил, что решением Министра обороны уточнен Регламент Министерства обороны РФ, в котором пересмотрены полномочия руководителей органов военного управления по присвоению военнослужащим воинских званий, назначению их на должности и освобождению от занимаемых воинских должностей, увольнению с военной службы, направлению в командировки.

Напомним, с 1 января 2012 года по настоящее время решения по указанным вопросам принимал только Министр обороны. «Теперь ситуация меняется. Задача командующих войсками военных округов, начальников главных и центральных управлений других руководителей, которым вернули данные полномочия, — не допустить перегибов, особенно в кадровых вопросах», – подчеркнул Валерий Герасимов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«АН» сообщали, что 14 января министр Сергей Шойгу провел первое селекторное совещание в Минобороны. Совещания под руководством министра будут проводиться раз в месяц. Он тогда пояснил, что еженедельные селекторные совещания будут проводить начальник Генштаба ВС РФ или замминистра обороны, а также командующие военными округам.

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов отметил: «То, что складывалось веками и апробировано на практике, разрушать не стоит», - сообщает газета ВЗГЛЯД.

По словам Ивашова, нужно изучать и развивать эту систему. По его мнению, «волюнтаристские методы, которые применял Сердюков буквально во всех сферах жизнедеятельности Вооруженных сил, действительно, многое разрушили, они не учитывают нынешнюю ситуацию, не учитывают традиции и, конечно, привели к расшатыванию всей системы, в том числе к системе присвоения званий».

Президент Академии геополитических проблем пояснил, что Шойгу «вернулся к тому, что выработано веками, одобрено практикой и военного, и мирного времени, он просто исправил очередной зигзаг Сердюкова и выровнял историческую традиционную линию»