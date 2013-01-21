В понедельник начальник Генштаба РФ, генерал-полковник Валерий Герасимов сообщил, что в министерстве обороны России утвержден "План обустройства первоочередных военных городков на период 2013-2014 годов и на перспективу до 2017 года".

На селекторном совещании в Центральном командном пункте Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что документ утвердил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, "всего спланировано к обустройству более 490 военных городков на территории всех военных округов, из них 50 — в 2013 году".

"В этих целях только в 2013 году планируется построить и капитально отремонтировать 104 современные казармы, 36 столовых, 21 штабное здание, 32 учебных корпуса, 18 медицинских пунктов, всего более 550 объектов", — сказал начальник Генштаба.

По его оценке, выполнение этих мероприятий позволит "в приоритетном порядке привести в образцовое состояние все военные городки ВДВ со строительством ряда объектов, таких как спортивные комплексы, бассейны, культурно-досуговые сооружения — всего 16 военных городков, такую же работу провести еще в 12 военных городках на территории всех военных округов, в остальных спланированных к обустройству в этом году военных городках провести работы по капитальному ремонту".

На совещании Валерий Герасимов поставил задачу: "В соответствии с указаниями министра обороны у каждого должностного лица, начиная от заместителя министра и до командира воинской части, должны быть разработаны планы обустройства военных городков и объектов на пятилетний период и сетевые графики контроля за ходом выполнения этих работ на 2013 год".

Он уточнил, что "ориентировочные затраты на выполнение указанных мероприятий составят более 46 млрд рублей", передают интернет-СМИ.