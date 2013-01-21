Для спецназа готовят новый вертолет с навигационно-ударным комплексом

Войска специального назначения России получат новый вертолет Ми-8 с навигационно-ударным комплексом. Министерство обороны России уже подготовило техническое задание на разработку такого вертолета, пишет газета "Известия".

Новый вертолет планируется поставить в войска в течение 2013 года. Конструкторская документация по новому Ми-8 уже подготовлена. Работы по сборке нового вертолета уже начались на Улан-Удэнском авиазаводе.

В качестве базы для нового ударного вертолета будет взят транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ с дельфиньим носом, куда в обычных версиях машины устанавливается радар. Новый навигационно-ударный комплекс пока не получил своего названия, оно будет дано ему после проведения государственных испытаний, пишет издание.

В состав комплекса войдут обзорная поисковая станция с тепло- и телевизионными каналами, а также радар огибания рельефа местности. Также на новый Ми-8 будет установлена дополнительная система с тепло- и телевизионными каналами и лазерным дальномером, которая будет отвечать за прицеливание.

Вертолет получит навигационную систему на базе ГЛОНАСС и прожектор ТСЛ-1600 инфракрасного диапазона с подсветкой для приборов ночного видения.