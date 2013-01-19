Минобороны: учение кораблей ВМФ началось в Черном и Средиземном морях

Боевые корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов примут участие в крупнейшем за последние десятилетия учении. Учение межфлотской группировки ВМФ РФ началось в субботу в акваториях Черного и Средиземного морей.

По данным Минобороны, участвуют боевые корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов: гвардейский ракетный крейсер "Москва", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевые корабли "Сметливый", "Ярослав Мудрый", большие десантные корабли "Саратов", "Азов", "Калининград", "Александр Шабалин", специальные корабли и суда обеспечения, а также Дальняя авиация и 4 командование ВВС и ПВО.

Учения проходят под руководством Генштаба Вооруженных Сил РФ. Минобороны отмечает, что основной задачей учения является проверка готовности органов военного управления и межфлотской группировки сил к выполнению задач по предназначению в дальней морской зоне, передает РИА Новости.

В ходе учения, которое продлится до 29 января, моряками в Черном и Средиземном морях будет выполнено более 60 различных боевых упражнений, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы.