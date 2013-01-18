Сенатор Тюльпанов просит вернуть «Аврору» ВМФ

Легендарному крейсеру «Аврора» могут вернуть статус военного корабля. Обращение об этом еще в декабре, направил член Совета Федерации Вадим Тюльпанов к министру обороны Сергею Шойгу. Сенатор в нем заявил, что только военный экипаж способен обеспечить историческому кораблю порядок и работоспособность всех систем.

Теперь судьбу крейсера будет решать специально созданная межведомственная рабочая группа. О ее создании уже договорились глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Вошедшие в нее специалисты изучат техническое состояние крейсера, выработают предложения по его ремонту и дальнейшему содержанию. А также ответят на вопрос возможности возвращения судна в ведомство ВМФ.

«Я, как бывший моряк прекрасно понимаю, что военный корабль требует особого ухода, а для этого его нужно вернуть военно-морскому флоту», - заявил «АН-онлайн» Вадим Тюльпанов.

Напомним, что «Аврора» лишилась статуса корабля №1 ВМФ России 1 декабря 2010 года, и крейсер стал филиалом Центрального музея ВМФ. 1 августа того же года легендарное судно окончательно перевели в ведение Центрального военно-морского музея. А уже в сентябре депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили Владимира Путина разрешить конфликт, связанный с решением Министерства обороны вывести судно из состава ВМФ и передать его на баланс музея.

«Мы неоднократно обращались к бывшему министру обороны Сердюкову, с просьбой сохранить корабль как военную единицу, которой он был вплоть до 2010 года, - продолжает Тюльпанов. - Единственное, что нам удалось тогда сделать, так это то, чтобы на «Аврору» были назначены три кадровых моряка - капитан второго ранга и два матроса. Остальными сотрудниками на судне стали, к сожалению, музейные работники».

По мнению Тюльпанова, есть несколько вариантов развития событий. Одним из которых является полная реконструкция судна, вплоть до установки на нем двигателей, для того чтобы он мог передвигаться как действующий корабль. Однако эту идею он считает неразумной.

«На мой взгляд, это лишнее. Я думаю, разумнее сохранить корабль в том, виде в котором он существовал в последние годы - как музей и как боевая единица ВМФ», - заключил сенатор.