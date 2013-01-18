Шойгу назначил новым командующим Военно-транспортной авиацией Бенедиктова

Генерал-майор Владимир Бенедиктов назначен на должность командующего Военно-транспортной авиацией. Ранее ВТА возглавлял генерал-лейтенант Виктор Качалкин.

Официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны по ВВС подполковник Владимир Дерябин сообщил, что Указом от 7 января и приказом министра обороны от 14 января на должность командующего ВТА назначен генерал-майор Владимир Бенедиктов, занимавший до этого пост начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-транспортной авиацией.

О причинах снятия Качалкина с должности ничего не сообщается.

"АН" сообщали, что глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился увеличить в два раза численность главкомата Военно-воздушных сил.