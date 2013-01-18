Шойгу распорядился в два раза увеличить численность главкомата ВВС РФ

Представитель Минобороны по ВВС РФ подполковник Владимир Дерябин в пятницу сообщил о распоряжении министра обороны Сергея Шойгу в ближайшее время более чем в два раза увеличить численность главного командования Военно-воздушных сил.

Полковник Дерябин уточнил, что планируется укрепление позиций главкома за счет восстановления ряда органов управления, функции которых направлены на повышение качества выполнения задач по предназначению, передает РИА Новости. Он напомним, что в настоящее время главное командование ВВС является центральным органом военного управления ВС РФ и выполняет задачи по защите национальных интересов России в воздушно-космической сфере.

Напомним, в ходе реформы Минобороны очередной этап реформирования ВВС и главного командования ВВС прошел 1 декабря 2009 года: соединения и воинские части ВВС были подведены к уровню частей постоянной боевой готовности.

К концу 2011 года в рамках реформирования армии в ВВС РФ прошла оптимизация функций главного командования. Численность личного состава главкома была сокращена более чем в пять раз.