В армии отменят не только портянки, но и шапки-ушанки

В армии в скором времени отменят не только портянки, но и шапки-ушанки. Разработчик новой военной формы для военнослужащих «БТК групп» заменит традиционные шапки-ушанки на современные зимние головные уборы и балаклавы.

Представитель петербургской компании, презентовавшей новую форму в декабре 2012 года в Минобороны, Темерлан Дарсигов рассказал о новой форме для военнослужащих.

По данным «БТК групп», в комплект новой полевой формы включены 19 предметов, в том числе три пары обуви.

Комплект одежды многослойный. Благодаря комбинированию отдельных предметов военнослужащие смогут обеспечить себе оптимальный уровень комфорта в зависимости от погодных условий и выполняемых задач, отметил Дарсигов.

Впервые военнослужащим предложены флисовая куртка, ветровлагозащитный костюм, зимняя обувь для особо низких температур, шапка-маска (балаклава). Вместо кашне предложен шарф-нагрудник, а на замену традиционной ушанке придет современная зимняя шапка, которую удобнее использовать в сочетании с каской или современными средствами связи.

По заверению представителю компании, новая форма для военных более долговечна, чем существующая, передает РИА Новости. Разработанный комплект рассчитан на носку в течение трех-пяти лет.

Напомним, солдаты сейчас служат один год. Планируется, что верхняя одежда будет сдаваться и после чистки вновь выдаваться военнослужащим. Это не распространяется на нательное белье.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году от портянок откажутся окончательно.