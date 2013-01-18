Сегодня суд продлит арест Евгении Васильевой

Суд продлит арест Евгении Васильевой, одна из фигуранток по уголовному делу о хищениях в ОАО "Оборонсервис" останется под стражей на время следствия, сообщил в пятницу представитель СКР Владимир Маркин. Васильева находится под арестом с 23-го ноября.

Сегодня следствие заявит ходатайство в суд о продлении ареста Е. Васильевой, бывшего начальника департамента имущественных отношений военного ведомства. Ущерб от продажи военного имущества по заниженной цене, нанесенный государству действиями в том числе и Васильевой, оценён предварительно в 4 млрд.

Ожидается, что подозреваемым по новому уголовному делу станет Анатолий Сердюков, пишут СМИ.