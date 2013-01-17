Российский истребитель-невидимка пролетел с Дальнего Востока до Москвы

В четверг российский истребитель-невидимка пятого поколения Т-50-4 впервые пролетел с Дальнего Востока до Москвы. Самолет совершил полет из Комсомольска-на-Амуре до аэродрома в Жуковском с двумя посадками в Абакане и Челябинске.

Компания "Сухой" сообщает на своем сайте, что самолет Т-50-4 пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, "самолет хорошо показал себя во время перелета. Замечаний по работе двигателей, систем и оборудования не было".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, поздравив разработчиков и испытателей с этим событием, сказал, что "это — серьезный прорыв". По его словам, новый самолет укомплектован практически полным составом радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельных систем.

Самолет обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. В его конструкции активно применяются композиционные материалы и инновационные технологии. Аэродинамическая компоновка самолета и мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной, оптической и инфракрасной заметности Т-50. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность в работе как по воздушным, так и наземным целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

Испытание истребителя пятого поколения проходит в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи перевооружения российской армии и поставки новейшей авиационной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа.