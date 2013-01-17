Солдата-срочника из Новосибирска довели до самоубийства в военной части

23-летний военнослужащий, призванный в ноябре минувшего года из Новосибирска накануне выпрыгнул из окна пятого этажа казармы одной из воинских частей Юргинского гарнизона в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Сибкрай.ru отмечает, что это уже второй подобный случай за последние несколько дней, причем в одной части - №21005 - и с призванными из Новосибирской области в ноябре 2012 года молодыми людьми. 14 января из окна четвертого этажа здания военчасти выпал 22-летний новосибирец, он выжил, получил травму головы. Однако следствие тот инцидент отнесло с бытовому несчастному случаю.