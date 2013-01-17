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Солдата-срочника из Новосибирска довели до самоубийства в военной части

17 января 2013, 14:13 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Солдата-срочника из Новосибирска довели до самоубийства в военной части
Фото с сайта adz.com.kz

23-летний военнослужащий, призванный в ноябре минувшего года из Новосибирска накануне выпрыгнул из окна пятого этажа казармы одной из воинских частей Юргинского гарнизона в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Сибкрай.ru отмечает, что это уже второй подобный случай за последние несколько дней, причем в одной части - №21005 - и с призванными из Новосибирской области в ноябре 2012 года молодыми людьми. 14 января из окна четвертого этажа здания военчасти выпал 22-летний новосибирец, он выжил, получил травму головы. Однако следствие тот инцидент отнесло с бытовому несчастному случаю.

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