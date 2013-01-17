Представитель "Красной звезды" отрицает проведение в ИД обысков, ранее Интернет-СМИ сообщили, что следователи провели обыски и выемку жестких дисков из компьютеров должностных лиц ИД "Красная звезда".

По словам сотрудника издательского дома, обыски в организации не проводились, в беседе с журналистом АН сотрудник "Красной звезды" сказал, что на этой неделе обысков в не было, по крайней мере, ему об этом неизвестно.