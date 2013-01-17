Следователи обыскали "Красную звезду", издательский дом входит в холдинг "Рособоронсервис", следователи изъяли электронные носители из персональных компьютеров должностных лиц "Красной звезды".

По данным ряда Интернет-СМИ, следователи ищут руководителя ИД "Красная звезда", Марину Лопатину проверяют на причастность к продаже имущества "Воениздата" (подразделения "Красной звезды" - ред.).

АН напоминают, что общая сумма ущерба от деятельности "Оборонсервиса", подконтрольному Минобороны, составила как минимум 4 млрд рублей. Коррупционный скандал в "оборонсервисе" стал причиной отставки А. Сердюкова. Бывший глава министерства обороны дважды вызывался в Следственный Комитет в качестве свидетеля, но так и не дал устных показаний.