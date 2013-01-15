Официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по войскам Воздушно-космической обороны (ВКО) полковник Алексей Золотухин сообщил, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса "Рокот" с тремя военными спутниками.

"Во вторник, 15 января, в 20.25 мск с пусковой установки №3 площадки №133 боевыми расчетами войск ВКО успешно осуществлен пуск РКН "Рокот" с блоком космических аппаратов военного назначения", — сказал Золотухин журналистам во вторник.

По его словам, в 20.28 "Рокот" взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова, "расчетное время выведения космических аппаратов на целевую орбиту — 22.09 мск".

Это первый космический пуск в 2013 году. Ракета выведет на орбиту три военных спутника связи "Стрела-3М" ("Родник").