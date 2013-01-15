В армии после отмены портянок настанет дефицит носков?

Отказ в армии от портянок может привести к дефициту носков у военнослужащих. В настоящее время солдаты, проходящие военную службу по призыву, получают 12 пар носков на весь период службы.

Напомним, солдаты сейчас служат один год. Один комплект портянок, про которые в этом году должны забыть навсегда, заменяет несколько - три-четыре - пары носков.

Соответственно, после отказа от портянок российским военнослужащим необходимо в четыре, а то и в шесть раз больше носков для военнослужащих по призыву и контрактников, считают в военном ведомстве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне поставил задачу до конца 2013 года полностью отказаться от использования портянок в Вооруженных Силах.