Экс-командир «Стрижей» Валерий Морозов отказался от явки с повинной

Экс-командир пилотажной группы «Стрижи» подполковник Валерий Морозов отказался от явки с повинной.

Дело в отношении экс-командира «Стрижей» было возбуждено в начале октября 2012 года.

По версии следствия, Морозов требовал от своих подчиненных деньги за свободный график посещения службы. 12 октября прошлого года он был уволен приказом бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова.

Во вторник, 15 января, Одинцовский гарнизонный военный суд признал законным возбуждение уголовного дела о покушении на получение взятки в отношении подполковника Валерия Морозова, передает РАПСИ.

Суд оставил жалобу Морозова без удовлетворения. В ней полковник указывал, что дело было возбуждено на основании показаний потерпевшего Новикова - его бывшего подчиненного, - «который вводит в заблуждение правоохранительные органы, имея на то свои корыстные цели».

По словам адвоката Морозова, показания потерпевшего ничем не подтверждаются. Показания же экс-командира «Стрижей» находят подтверждение.

Но суд посчитал, что все процессуальные нормы при возбуждении дела были соблюдены, а истинность оснований и доказательств суд проверять не должен.

Морозов отказался от приобщенной к материалам уголовного дела явки с повинной, пояснив:

«В армии офицеры привыкли доверять друг другу. Мне тогда сказали писать так, и будет лучше, но видите, как получилось».