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В Минобороны подсчитывают количество носков, нужное для замены портянок

15 января 2013, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Минобороны подсчитывают количество носков, нужное для замены портянок

Для комфортной носки обуви и предотвращения заболеваний после отмены портянок военнослужащим будут выдавать, как минимум, в шесть раз больше носков. Сейчас военнослужащему по призыву выдается 12 пар  на один год. 

  Призывники получают по шесть пар летних носков, четыре зимние пары и две пары хлопчатобумажных носков. Один комплект портянок заменяет три-четыре пары носков.
Увеличение норм выдачи носков солдатам-срочникам потребует дополнительного финансирования.
Накануне источник в Минобороны заявил, что полного отказа от портянок в армии пока не предполагается.


«Из перечня постоянных элементов формы одежды российских военнослужащих сапоги и портянки исключены еще в конце 2007 года. Однако этот факт не означал полного отказа от сапог и портянок пять лет назад, не предполагается вводить одномоментный запрет на ношение этих элементов обмундирования и теперь», - сказали в Минобороны России, сообщает vz.ru.
Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что до конца 2013 года российская армия должна «забыть слово «портянки».

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