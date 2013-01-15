В Минобороны подсчитывают количество носков, нужное для замены портянок

Для комфортной носки обуви и предотвращения заболеваний после отмены портянок военнослужащим будут выдавать, как минимум, в шесть раз больше носков. Сейчас военнослужащему по призыву выдается 12 пар на один год.

Призывники получают по шесть пар летних носков, четыре зимние пары и две пары хлопчатобумажных носков. Один комплект портянок заменяет три-четыре пары носков.

Увеличение норм выдачи носков солдатам-срочникам потребует дополнительного финансирования.

Накануне источник в Минобороны заявил, что полного отказа от портянок в армии пока не предполагается.



«Из перечня постоянных элементов формы одежды российских военнослужащих сапоги и портянки исключены еще в конце 2007 года. Однако этот факт не означал полного отказа от сапог и портянок пять лет назад, не предполагается вводить одномоментный запрет на ношение этих элементов обмундирования и теперь», - сказали в Минобороны России, сообщает vz.ru.

Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что до конца 2013 года российская армия должна «забыть слово «портянки».