В Пскове будут судить командира части, вымогавшего деньги у офицеров

В Псковский гарнизонный военный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего командира войсковой части 21350-4 полковника запаса Сергея Безбородова. Как сообщили «АН-онлайн» в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону, против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Накануне выплаты военнослужащим войсковой части премии по итогам службы за 3 и 4 кварталы 2011 года Безбородов лично, а также через доверенное лицо сообщил 20 офицерам в воинских званиях от старшего лейтенанта до подполковника о том, что им начислена денежная премия в повышенном размере, в связи с чем половину от полученной ими суммы они должны передать командиру.

В январе 2012 года полицейские обнаружили в служебном кабинете Безбородова более 3,5 миллиона рублей, полученных им от подчиненных. Как пояснил офицер, деньги он собирался потратить на приобретение технических средств охраны территории воинской части.

В ходе предварительного следствия решением вышестоящего командования Безбородов уволен из рядов Вооруженных Сил РФ.