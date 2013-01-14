В связи со смертью 4 солдат в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Подольскому гарнизону по факту смерти 4 военнослужащих по призыву возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, с 30 ноября по 11 декабря 2012 года в Вооруженные Силы Российской Федерации для прохождения военной службы были призваны Евгений Тюленев, Закир Кучекаев, Сергей Шведов и Дмитрий Соколов.

С 16 по 19 декабря минувшего года они с одинаковыми симптомами заболевания в виде насморка, кашля и общей слабости организма через медицинские пункты войсковых частей 61899 и 30616-5 госпитализированы в федеральное казенное государственное учреждение «1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. В последующем в связи с тяжелым течением болезни и отмеченной отрицательной динамикой каждого из них перевели в 35 отделение реанимации и интенсивной терапии того же госпиталя. Несмотря на это, с 26 декабря 2012 года по 7 января текущего года врачи констатировали смерть указанных военнослужащих. Каждому из них поставлен диагноз «Внебольничная вирусно-бактериальная двусторонняя субтотальная пневмония. Крайне тяжелое течение».

В настоящее время об обстоятельствах произошедшего военные следователи допрашивают офицеров и личный состав войсковых частей, а также медицинских работников, сообщается на сайте СКР.

С целью установления своевременности оказания военнослужащим медицинской помощи, их госпитализации и правильности лечения назначено проведение 4 судебно-медицинских экспертиз. Одновременно с этим изучается полнота медикаментозного обеспечения медицинских пунктов войсковых частей и военного госпиталя. Расследование уголовного дела продолжается.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу освободил от должности временно исполняющего обязанности начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) военного ведомства Вячеслава Новикова.

В Западном военном округе из-за смерти четырех военнослужащих от пневмонии ряду военных чиновников объявлено предостережение. По мнению военных прокуроров, солдаты подхватили вирус из-за нарушений со стороны командования воинских частей. 13 января еще один солдат срочной службы умер от пневмонии в военном госпитале Екатеринбурга