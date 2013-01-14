Возбуждено новое дело по хищениям в Минобороны, связанное с Военторгом

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн сообщил в понедельник о возбуждении нового уголовного дела в отношении Министерства обороны РФ: в превышении полномочий при закупках питания для солдат подозревается бывшее руководство ОАО «Военторг».

«Гендиректор ОАО Военторг М.Лопатина освобождена от должности по инициативе С. Шойгу. Это ставленница Е.Васильевой из женск.батальона Сердюкова», - написал депутат - журналист в своем микроблоге в Twitter.

Хинштейн отметил, что конкретных фигурантов в деле пока нет. По словам депутата, следствие установило, что Военторг, являясь единственным поставщиком продовольствия в соответствии с контрактом между ним и Минобороны, в свою очередь заключал договоры с другими поставщиками, которые включали в эту цепочку новых посредников. По мнению следствия, это повлекло неоправданно высокие расходы на обеспечение нужд Вооруженных Сил в питании.

Напомним, Председатель СКР Александр Бастрыкин опроверг слухи, что дело «Оборонсервиса» расследовать не будут.