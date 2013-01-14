Шойгу уволил после смерти солдат главного военного медика Новикова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу освободил от должности временно исполняющего обязанности начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) военного ведомства Вячеслава Новикова.

В сообщении Минобороны отмечается, что "полковник медицинской службы Вячеслав Новиков был освобожден от должности, так как ГВМУ недостаточно активно занималось совершенствованием системы медицинского обеспечения вооруженных сил и поддержанием здоровья военнослужащих".

"АН" сообщали накануне о смерти от пневмонии в военном госпитале Екатеринбурга рядового войсковой части из Челябинской области Дмитрия Глебова. Ранее в Подмосковье от атипичной пневмонии скончались в окружном военном клиническом госпитале в Подольске четверо военнослужащих.

В понедельник, 14 января на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2013 года военное ведомство откажется от портянок как части вещевого имущества военнослужащих.

"Нами утвержден бюджет на 2013 год. И здесь главное - обеспечение вещевым имуществом Вооруженных Сил - я имею в виду в части зимы и здоровья", - сказал Шойгу.

В Западном военном округе из-за смерти четырех военнослужащих от пневмонии ряду военных чиновников объявлено предостережение. По мнению военных прокуроров, солдаты подхватили вирус из-за нарушений со стороны командования воинских частей.

А в Главной военной прокуратуре РФ не исключают, что возможно заведение уголовного дела.