Шойгу окончательно покончит с солдатскими портянками

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что с солдатскими портянками и кирзовыми сапогами в ближайшее время будет покончено окончательно. Глава военного ведомства сообщил об этом в ходе селекторного совещания.

Портянки и кирзачи из повседневного армейского гардероба исключили несколько лет назад. Но в качестве рабочей обуви сапоги еще носят рядовые и сержанты в тыловых частях.

По факту же их вместе с портянками носят едва ли не во всех воинских частях.

Шойгу приказал, чтобы к концу 2013 года в армии позабыли даже такое слово «портянки». Министр сообщил, что ведомством "утвержден бюджет на этот год, и здесь главное - обеспечение вещевым имуществом Вооруженных Сил. Он подчеркнул, что имеет в виду зиму и здоровье солдат.