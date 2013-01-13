Новейшие Ми-8АМТШ поступили в инструкторско-исследовательскую эскадрилью ВВС

В инструкторско-исследовательскую эскадрилью Военно-воздушных сил России, дислоцированную в подмосковном Клину, поступили 3 новых транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ.

Вертолеты Ми-8АМТШ построены на Улан-Удэнском авиационном заводе. В Клин они прибыли своим ходом, преодолев свыше 5 тыс. км с промежуточными посадками для дозаправки и отдыха экипажа, сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

Ми-8АМТШ - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на основе транспортно-боевого Ми-8. Вертолет оснащен надежной бронезащитой членов экипажа, дистанционно управляемым пулеметом ПКТ, прикрывающим заднюю полусферу. Среди подвесного вооружения - противотанковые управляемые ракеты "Атака", "Штурм" и управляемые ракеты класса "воздух-воздух" "Игла".

На выставке "Фарнборо-99" Ми-8АМТШ получил наименование "Терминатор".

Инструкторско-исследовательская эскадрилья, дислоцированная в Клину, входит в состав Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава. Занимается исследовательской работой на новой авиационной технике, оснащена вертолетами Ми-8 и Ми-24 всех модификаций.