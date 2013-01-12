Молодые эстонки получили право служить в армии

В апреле этого года в Эстонии вступает в силу закон, по которому женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут наравне с мужчинами нести военную службу.

Опрос, проведенный Международным центром оборонных исследований среди девушек, заканчивающих гимназию весной 2013 года, показал, что 30% выпускниц интересуются возможностями службы в армии, пишет err.ee. При этом, твердое желание идти на службу высказали 7% девушек, 26% считают, что такой вариант нельзя исключать.

Приход женщин на военную службу потребует определенной подготовки. «Условия обучения должны быть равными. Но без сомнений, необходимы некоторые изменения в бытовых условиях. В первую очередь, в комнатах отдыха и душевых. Поэтому женщины могут поступить на службу только в те батальоны, где есть соответствующие условия», - пояснил директор Департамента оборонных ресурсов Эстонии Кайри Рикко.

Согласно новому закону, для девушек служба в армии добровольная. Юноши от 18 до 28 лет, не имеющие освобождения, являющиеся гражданами Эстонии, обязаны проходить 8-месячную службу (осенний призыв) или 11-месячную (отдельные специалисты) (весенний).

Кстати, Эстония – одна из немногих стран-членов НАТО, в которой призывная система комплектования армии. В остальных странах, в том числе, Латвии и Литве, формирование армии проводится на добровольной основе.

Население Эстонии позитивно воспринимает армию. Необходимость военной службы признали 90% опрошенных жителей Эстонии – это самый высокий показатель в Европе.