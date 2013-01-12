Командиры солдат, умерших от пневмонии, ответят по закону. ВИДЕО

В Западном военном округе из-за смерти четырех военнослужащих от пневмонии ряду военных чиновников объявлено предостережение. По мнению военных прокуроров, солдаты подхватили вирус из-за нарушений со стороны командования воинских частей.

"АН" писали, что в Главной военной прокуратуре РФ не исключают, что возможно заведение уголовного дела.

Напомним, с конца декабря 2012 по 7 января 2013 года в военных госпиталях Московской области от вирусно-бактериальной пневмонии умерли четыре военнослужащих Западного военного округа. Накануне на брифинге и.о. начальника Главного военно-медицинского Управления Минобороны заявил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти солдат.

ВИДЕО "Вести".